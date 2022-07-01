23 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в акватории озера Оброчного в районе ул. Дамбовской, 55, стр. 3. начнутся индивидуальные гонки участников всероссийских стартов по гребному слалому.

В Тюмени в 11 часов на площади по адресу пер. Кузнечный, 9 начнется программа "Тюмень праздничная".

В Тюмени в 12 часов на берегу Туры начнется фестиваль юных инспекторов движения "Волонтер ЮИД", посвященный дорожной безопасности.

В Тюмени в 13 часов в ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) начнется праздничная программа "Тюменский край".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется встреча тюменского клуба игры го "Линия жизни".

В Тюмени в 15 часов на площади по адресу ул. Бабарынка, 16а начнется праздничная программа "В ритме города".

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется паблик-ток от "Морфологии улиц"

В Тюмени в 17 часов в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется женский квартирник "О городе моем…".

В Тюмени в 17 часов на площади по адресу ул. Метелевская, 11а начнется праздничная программа "Уголок родного города".

В Тюмени в 19 часов в большом зале мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется показ драмы кыргызского режиссера Артыкпая Суйундукова "Шамбала" в рамках работы киноклуба.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по сальсе.

В Ишиме в 12 часов в шахматном клубе (ул. 8 марта, 20) начнется турнир, посвященный Международному дню шахмат.

В Тобольске в 11 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнутся мероприятия семейного фестиваля "Клевер".

В п. Московский Тюменского района в 10 часов на кордодроме центра физкультурной и спортивной работы "Сибиряк" начнется открытие седьмого этапа Кубка России по авиамодельному спорту в классе F-2D "18-й Кубок Тюменской области".

В Ярковском районе в деревне Мотуши продолжатся всероссийские соревнования "Кубок Западной Сибири-2022" по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля донной удочкой".

Интересное в этот день:

1687 — в Париж прибыло первое русское посольство.

1722 — сражение при Эндирее в рамках Персидского похода Петра I.

1864 — учрежден Новороссийский университет.

1867 — в России создано Туркестанское генерал-губернаторство.

1917 — в Москве открылся первый Всероссийский авиасъезд, на котором избран Авиасовет — первая общественная организация в авиации.

1923 — на базе больницы графа Н. П. Шереметьева открыт институт травматологии и неотложной помощи им. Н. В. Склифосовского.

1951 — в Рокенкорте (Франция) открыта штаб-квартира НАТО.

1980 — запуск космического корабля Союз-37, в составе его экипажа в космос отправился первый космонавт из Азии, вьетнамец Фам Туан.

1982 — принято решение о повсеместном запрете вылова китов в коммерческих целях.

2000 — открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы — Юпитера.

2002 — на острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара весом 250 кг, длина его щупальцев превышала 15 метров.