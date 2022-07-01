Многодетная семья Белкиных из села Вагай Омутинского района обзаводится хозяйством
Участники проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи", многодетная семья Белкиных из села Вагай Омутинского обзавелась добротной стайкой и двухмесячной телкой.
В 2020 году, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", они переехали из маленькой двухкомнатной квартиры в новое просторное жилье. А в нынешнем июле, году благодаря финансовой поддержке сенатора Совета Федерации от Тюменской области Дмитрия Горицкого и предпринимателя Евгения Шилина, обзаводятся хозяйством.
Проект "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", по словам Дмитрия Горицкого, уникальный. "Он реализуется только в Тюменской области, - сообщил он. - Благодаря этому проекту семьи не только улучшают свои жилищные условия, но и получают необходимую поддержку в дальнейшем".
Сенатор принимает активное участие в проекте - он финансировал строительство дома в Армизонском районе и сельхозпостроек в Ишимском районе.
Помощь участникам партпроекта после строительства дома стала, как отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, традиционной.
"Мы регулярно навещаем их и узнаем, какая поддержка необходима, - рассказал он. - Если у семьи есть желание заниматься подсобным хозяйством, мы помогаем с приобретением животных и необходимого оборудования, с постройкой подсобных помещений. Это дает новые возможности для развития и роста семьи".
Когда семья из Вагая вошла в проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи", в ней было пятеро детей, сейчас Екатерина и Алексей ожидают появления на свет девятого ребенка.
"Большой дом, собственный участок, личное хозяйство — сейчас у нас есть все условия, чтобы наша семья росла. Мы любим детей, вкладываем душу в их воспитание и счастливы, что у наших ребятишек много братьев и сестер", - рассказала Екатерина.
Семья из Вагая – одна из 20 семей, для которых были возведены дома в рамках партийного проекта, стартовавшего в 2015 году. Его участниками стали проживающие в сельской местности семьи, в которых супругам не более 35 лет, они воспитывают пять и более детей. Дома для них построены без привлечения бюджетных денег, на личные средства единороссов и тех, кто присоединился к проекту.