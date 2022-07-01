Многодетная семья Белкиных из села Вагай Омутинского района обзаводится хозяйством

Единая Россия Единая Россия

Участники проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи", многодетная семья Белкиных из села Вагай Омутинского обзавелась добротной стайкой и двухмесячной телкой.

В 2020 году, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", они переехали из маленькой двухкомнатной квартиры в новое просторное жилье. А в нынешнем июле, году благодаря финансовой поддержке сенатора Совета Федерации от Тюменской области Дмитрия Горицкого и предпринимателя Евгения Шилина, обзаводятся хозяйством.

Проект "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", по словам Дмитрия Горицкого, уникальный. "Он реализуется только в Тюменской области, - сообщил он. - Благодаря этому проекту семьи не только улучшают свои жилищные условия, но и получают необходимую поддержку в дальнейшем".

Сенатор принимает активное участие в проекте - он финансировал строительство дома в Армизонском районе и сельхозпостроек в Ишимском районе.

Помощь участникам партпроекта после строительства дома стала, как отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, традиционной.

"Мы регулярно навещаем их и узнаем, какая поддержка необходима, - рассказал он. - Если у семьи есть желание заниматься подсобным хозяйством, мы помогаем с приобретением животных и необходимого оборудования, с постройкой подсобных помещений. Это дает новые возможности для развития и роста семьи".

Когда семья из Вагая вошла в проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи", в ней было пятеро детей, сейчас Екатерина и Алексей ожидают появления на свет девятого ребенка.

"Большой дом, собственный участок, личное хозяйство — сейчас у нас есть все условия, чтобы наша семья росла. Мы любим детей, вкладываем душу в их воспитание и счастливы, что у наших ребятишек много братьев и сестер", - рассказала Екатерина.

Семья из Вагая – одна из 20 семей, для которых были возведены дома в рамках партийного проекта, стартовавшего в 2015 году. Его участниками стали проживающие в сельской местности семьи, в которых супругам не более 35 лет, они воспитывают пять и более детей. Дома для них построены без привлечения бюджетных денег, на личные средства единороссов и тех, кто присоединился к проекту.