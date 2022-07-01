24 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Осторожно! Тобой манипулируют! Как не потеряться в современной реальности".

В Тюмени в 15 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется водевиль "Анютины глазки".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется игра "Мафия" на английском языке.

В Тюмени в 19 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется первая игра второй лиги первенства России по футболу.

В Тюмени в 19 часов на спортплощадке мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется Джейм-сейшен.

В деревне Мотуши Ярковского района продолжится Кубок Западной Сибири-2022 по рыболовному спорту в дисциплине "ловля донной удочкой".

Интересное в этот день:

1374 — основан город Вятка (Киров).

1534 — французская экспедиция Жака Картье достигла устья реки Святого Лаврентия (Канада).

1728 — с Камчатки вышел в плавание корабль "Св. Гавриил" под командой офицера русского флота Витуса Беринга.

1790 — во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на Землю метеорита.

1870 — в Нью-Йорк прибыл первый трансконтинентальный поезд из Сан-Франциско.

1911 — американский археолог Хайрем Бингхэм открыл в Перу "потерянный город" Империи Инков Мачу-Пикчу.

1942 — немецкие войска заняли г. Ростов-на-Дону. Началась Битва за Кавказ

1950 — первый запуск с мыса Канаверал ракеты — немецкой Фау-2.

1956 — основан город Дубна.

1960 — возле Иерусалима найдены руины библейского города Гидеон.

1969 — Аполлон-11 успешно приводнился в Тихом океане.

1993 — опубликовано сообщение Центрального Банка России о прекращении хождения купюр советского образца и их обмене в установленный срок.