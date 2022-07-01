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В Тюменской области вырос уровень трудоустройства обратившихся в службу занятости

Общество, 08:36 24 июля 2022

Фото: t.me/dtzn_tyumen

Около 28 тыс. человек обратились за помощью в трудоустройстве в службу населения в Тюменской области работы в первом полугодии 2022 года. За аналогичный период 2021 года этот показатель составил порядка 39 тыс. человек.

При этом уровень трудоустройства вырос с 52,8% до 56,9%, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

По данным на 1 июня 2022 года на учете в службе занятости состоял 9 тыс. 971 человек, 1 июля — 9 тыс. 165 человек.

При этом в областном банке вакансий насчитывается 27,9 тыс. предложений. Больше всего рабочих мест предлагается в сфере строительства - более 4,2 тыс., сообщает "Вслух.ру". Учреждения образования готовы принять на работу более 3,8 тыс. сотрудников. Более 2 тыс. работников требуются на обрабатывающие производства, в сельское хозяйство и торговлю.

Для поиска работы и сотрудников действует интерактивный сайт департамента труда и занятости.

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