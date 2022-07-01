Травматологи советуют тюменцам быть осторожнее при нырянии

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Пять пациентов с травмой ныряльщика поступили в травматолого-ортопедическое отделение тюменской ОКБ №2 с начала июля. Об этом рассказал травматолог-ортопед взрослого стационара Максим Рабченюк.

Травма ныряльщика – распространенное и тяжелое повреждение шеи при нырянии в водоем головой вниз. В жаркие дни люди массово едут купаться, растет и число пациентов с таким диагнозом растет.

Человеку с травмой ныряльщика необходимо оказать первую помощь, срочно вызвать скорую или самостоятельно доставить его в больницу.

Если пострадавший без сознания, нужно аккуратно, не травмируя шею, вытащить его из воды, очистить дыхательные пути от жидкости или водорослей. Обеспечение дыхания – задача номер один. Если человек в сознании - помогите ему выбраться из воды и лечь на спину. Шею нужно держать ровно, лучше всего зафиксировать голову с помощью валиков из полотенца или одежды.

"На днях к нам поступил пациент, который нырнул головой вниз и ударился о дно. У него произошла временная потеря сознания и чувствительности в конечностях. Свидетели происшествия вытащили мужчину из воды, оказали первую помощь и доставили в больницу. В нашем отделении у пациента диагностировали перелом и подвывих дужек 6 шейного позвонка. Пришлось делать операцию: мужчине установили металлоконструкцию и устранили смещение позвонка. Сейчас он активно идет на поправку", – сообщил Максим Рабченюк.

В качестве основных мер профилактики травмы ныряльщика специалист советует тщательно выбирать водоем для купания, не нырять в незнакомых или запрещенных местах, выбирать более безопасный способ ныряния "солдатиком" и конечно, не нырять в нетрезвом виде.