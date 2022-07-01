Голышмановский пенсионерки создали клуб "В ритме танца"

Фото: "Шарохинский фестиваль народного творчества" во "ВКонтакте" (архив) Фото: "Шарохинский фестиваль народного творчества" во "ВКонтакте" (архив)

Клуб "В ритме танца" создал пенсионерки-активистки из поселка Голышманово.

Инициативные женщины разработали социальный проект, защитили его на муниципальном конкурсе поддержки гражданских инициатив и получили грант.

"Пандемия подвигла нас к решительному шагу – невмоготу было дома сидеть. Начали выходить в сосновый бор и тренироваться там, включая обучающие видеозаписи на телефонах, но это было неудобно. На средства гранта заказали фирменные футболки и приобрели музыкальную колонку", - рассказала руководитель проекта Галина Сентемова.

Теперь пенсионерки три раза в неделю собираются и танцуют латиноамериканские танцы в тренажерном зале спортшколы или на территории стадиона, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".