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Голышмановский пенсионерки создали клуб "В ритме танца"

Общество, 11:36 24 июля 2022

Фото: "Шарохинский фестиваль народного творчества" во "ВКонтакте" (архив)

Клуб "В ритме танца" создал пенсионерки-активистки из поселка Голышманово.

Инициативные женщины разработали социальный проект, защитили его на муниципальном конкурсе поддержки гражданских инициатив и получили грант.

"Пандемия подвигла нас к решительному шагу – невмоготу было дома сидеть. Начали выходить в сосновый бор и тренироваться там, включая обучающие видеозаписи на телефонах, но это было неудобно. На средства гранта заказали фирменные футболки и приобрели музыкальную колонку", - рассказала руководитель проекта Галина Сентемова.

Теперь пенсионерки три раза в неделю собираются и танцуют латиноамериканские танцы в тренажерном зале спортшколы или на территории стадиона, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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