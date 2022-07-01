Тюменский фестиваль Экстрим Экспо вошел в федеральную программу "Уличная Классика"

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Всероссийский фестиваль уличной культуры и экшн-спорта пройдет на набережной Туры в Тюмени 30 июля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В программе - скалолазание, баскетбол, силовой экстрим, кроссфит, аквабайк-шоу, экстрим-шоу по BMX, МТВ и самокату.

В мультицентре "Конторе пароходства" в рамках фестиваля состоится серия открытых диалогов с представителями спортивно-зрелищной индустрии.

Заявки на участие в фестивале уже подали более 300 человек из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тобольска, Иркутска и других городов.

"Уличная Классика" знакома тюменцам с 2016 года. В 2022 году "Экстрим Экспо" интегрирован в федеральную программу развития уличной культуры и экстремальных видов спорта. Проводится при поддержке Министерства спорта России.