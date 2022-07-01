  • 24 июля 202224.07.2022воскресенье
  • USD57,3917
    EUR57,7608
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юных пациентов тюменского центра "Родник" знакомят с русскими народными традициями

Общество, 14:39 24 июля 2022

Фото: центр "Родник" ВКонтакте (архив)

Лагерная смена "Каникулы в народном стиле. Детский формат" организована в тюменском областном реабилитационном центре "Родник"

Юные пациенты не только проходят оздоровительные процедуры. Вместе с педагогами они изучили народные сказки, пословицы и поговорки, познакомились с народными промыслами, освоили традиции русского гостеприимства, а также попробовали свои силы в песенном и танцевальном народном творчестве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:48 24.07.2022Тюменская делегация готовится к форуму "Утро"
15:20 24.07.2022Фотопроект "Семейные ценности"создали в Тюмени
14:39 24.07.2022Юных пациентов тюменского центра "Родник" знакомят с русскими народными традициями
13:01 24.07.2022Питьевая вода в Тюменской области соответствует стандартам качества и безопасности