Юных пациентов тюменского центра "Родник" знакомят с русскими народными традициями
Фото: центр "Родник" ВКонтакте (архив)
Лагерная смена "Каникулы в народном стиле. Детский формат" организована в тюменском областном реабилитационном центре "Родник"
Юные пациенты не только проходят оздоровительные процедуры. Вместе с педагогами они изучили народные сказки, пословицы и поговорки, познакомились с народными промыслами, освоили традиции русского гостеприимства, а также попробовали свои силы в песенном и танцевальном народном творчестве.