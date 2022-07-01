Юных пациентов тюменского центра "Родник" знакомят с русскими народными традициями

Фото: центр "Родник" ВКонтакте (архив) Фото: центр "Родник" ВКонтакте (архив)

Лагерная смена "Каникулы в народном стиле. Детский формат" организована в тюменском областном реабилитационном центре "Родник"

Юные пациенты не только проходят оздоровительные процедуры. Вместе с педагогами они изучили народные сказки, пословицы и поговорки, познакомились с народными промыслами, освоили традиции русского гостеприимства, а также попробовали свои силы в песенном и танцевальном народном творчестве.