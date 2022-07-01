Тюменская делегация готовится к форуму "Утро"

Фото: storage.myrosmol.ru (архив) Фото: storage.myrosmol.ru (архив)

Образовательную программу по подготовке тюменских участников форума молодежи Уральского федерального округа "Утро" провела команда мультицентра "Моя территория".

В течение двух недель тюменцы посещали образовательные мероприятия. Региональные и федеральные эксперты помогли участникам доработать идеи проектов, которые им предстоит защитить на грантовом конкурсе Росмолодежи.

Вместе с руководителем тюменской некоммерческой организации "Дом вверх дном" Федором Масловым будущие участники форума детально проработали свои идеи и заполнили паспорта проектов.

Режиссер и преподаватель актерского мастерстваМарина Деликатная провела интенсив по навыкам публичного выступления и презентации проекта.

19 и 21 июля прошли офлайн и онлайн питчинги, где участники презентовали проекты и получили обратную связь от эксперта гранатового конкурса Росмолодежи Дарьи Зинковской, сообщает "Мегатюмень".

Форум "Утро" пройдет в начале августа в Ханты-Мансийске. Тюменские делегаты выступят с проектами, направленными на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды, популяризацию спорта и ЗОЖ, экологическое просвещение.