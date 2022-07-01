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Новый экскурсионный маршрут появится в Тюмени

Общество, 19:49 24 июля 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактивный экскурсионный маршрут по тюменскому ЦУМу разрабатывают в преддверии 75-летия этого торгового предприятия. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.

"У нашего здания богатейшая история. В ЦУМе были гостями, общались с коллективом и даже выступали всесоюзные звезды: певец Иосиф Кобзон, актер Евгений Леонов, оперная певица Елена Образцова. А какой ажиотаж вызвал в 70-е годы приезд тогда одного из первых лиц страны Алексея Косыгина! Судя по видеоматериалам и фотографиям, которыми мы располагаем, его сопровождали сотни тюменцев. Площадь перед универмагом и само здание во время визита были забиты до отказа. И это небольшая часть историй, которыми мы готовы поделиться", - рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

В ЦУМе сохранилось много оборудования и торговых экспонатов 70-80 годов. Экскурсия будет проходить по неизвестной широкой публике части здания.

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