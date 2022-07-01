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Фотопроект "Семейные ценности"создали в Тюмени

Общество, 15:20 24 июля 2022

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Авторы тюменского фотопроекта "Семейные ценности" поделились ассоциациями со словом "семья". Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области семей с детьми становится все больше. За последние 10 лет их количество возросло в 1,5 раза и сейчас превышает 250 тысяч. Многодетных семей стало больше почти в 3 раза – сегодня их более 30 тысяч.

Фотохудожники приглашают желающих присоединиться к обсуждению проекта в группах "Национальные проекты. Тюменская область" в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области ﻿

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