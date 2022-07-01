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Клуб любителей кино откроется на барже "Гавань" у набережной Тюмени

Общество, 13:30 25 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Клуб любителей кино откроется на площадке баржи "Гавань" у набережной в Тюмени 1 августа.

"Стоял вопрос, как возможно использовать площадку баржи. По большому счету люди, приходя на набережную или речные прогулки, хотят максимального погружения в эту атмосферу. Прогулки на судах заканчиваются в 23 часа, а отдыхающих на набережной еще много. Мы решили организовать киноклуб, тем более, что для этого есть все технические возможности. Планируемая цифра гостей на одном сеансе — 40-45 человек", — рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

Любители кино смогут посмотреть фильмы, а после пообщаться. На первой встрече киноманам предлагают обсудить ленту "Доктор Стрэндж. В мультивселенной безумия". Расписание составлено на неделю вперед. В программу также вошли киноленты "Морбиус", "Мир Юрского периода. Господство".

Стоимость — 190 рублей. Баржа пришвартована у причала № 1 (мост Влюбленных со стороны ул. Республики). Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова

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# кино , киноклуб , набережная Туры , фильмы

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