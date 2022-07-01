26 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в инженерном центре в Речном порту (напротив ул. Госпаровская, 33) начнется финал конкурса на разработку архитектурной концепции реновации промышленной территории ДСК-500.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в детском центре "Ребячья республика" начнется торжественное открытие спартакиады загородных лагерей Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов на спортивной площадке по ул. Гастелло, 75/1 начнется турнир по пионерболу для школьников.

В Тюмени в 13 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется брейн-ринг "Знай и люби свой город!".

В Тюмени в 14 часов в седьмом корпусе ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18, ауд. 215) начнется торжественное вручение дипломов выпускникам "Школы фермера".

В Тюмени в 14 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется акция "Мой город".

В Тюмени в 14 часов 30 минут по адресу ул. Республики, 204 "в", к. 3 начнется презентация модернизированного кадрового центра "Работа России".

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" начнется вебинар "SMM-стратегия: чтобы соцсети начали продавать". Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 16 часов в центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется интеллектуальная игра с элементами беседы "Мы за здоровый образ жизни".

В Тюмени в 18 часов на площади по адресу ул. Комаровская, 12 начнется праздничная игровая программа "Город моей мечты".

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется встреча лидерского сообщества Pro Женщин.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" начнется онлайн-лекция "Погружение в VR-арт: творчество без рамок". Трансляция по ссылке.

Интересное в этот день:

1526 — из Санто-Доминго отправляется испанская экспедиция с целью основания колонии во Флориде.

1709 — Пётр I с триумфом после Полтавской победы въезжает в Киев, где пробыл месяц.

1730 — российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола, который впоследствии был отлит 25 ноября 1735 года и получил название "Царь-колокол".

1770 — во время русско-турецкой войны корпус генерала Н. В. Репнина берет крепость Измаил.

1805 — из-за извержения Везувия разрушается значительная часть Неаполя, около 26 тыс. человек погибает.

1821 — из Архангельска началось плавание к островам Новой Земли русской экспедиции под командованием Фёдора Литке.

1866 — в Никольсбурге подписан прелиминарный мирный договор между Австрией и Пруссией. Фактическое окончание Австро-прусской войны.

1867 — Российская империя создает генерал-губернаторство Туркестан.

1925 — впервые поднялся в воздух самолет "К-1" конструкции К. А. Калинина — первый отечественный пассажирский самолет, рекомендованный к серийному выпуску.

1957 — СССР запускает первую многоступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету.

1963 — на Горьковском автозаводе были изготовлены первые опытные образцы автомобилей "ГАЗ-53".

1966 — образовано Министерство охраны общественного порядка СССР (с 25 ноября 1968 — Министерство внутренних дел СССР).

1978 — датский исследователь У. Петерсон обнаруживает самую северную точку суши — остров Одак.

2005 — первый после крушения "Колумбии" запуск шаттла: в полет отправляется "Дискавери".

2010 — в России отменена максимальная разрешенная норма содержания алкоголя в крови водителя.