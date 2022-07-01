27 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Возможности CRM-системы для предпринимателей".

В Тюмени в 11 часов на Городской площади (ул. Первомайская, 20) начнется открытие уличной выставочной экспозиции "Детская художественная школа имени А. П. Митинского. 55 лет вместе с любимым городом".

В Тюмени в 13 часов начнется прямой эфир директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова "Поддержка предпринимательства". Трансляция по ссылке.

В Тюмени в 18 часов 30 минут на сцене у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется перфоманс "Зеркало".

В Тюмени в 19 часов на спортивной площадке у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) начнется занятие "Кундалини-йога".

Интересное в этот день:

1586 — английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привёз в Британию табак.

1741 — корабль русского исследователя Алексея Чирикова из экспедиции Витуса Беринга первым достиг островов Северо-Западной Америки.

1827 — учреждено первое в России страховое общество.

1836 — в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года в Москве заложен Храм Христа Спасителя.

1920 — первое использование радиокомпаса для авиационной навигации.

1920 — в Москве с Красной площади совершен первый в России свободный полёт на сферическом аэростате Анощенко, Куни и Олеринским.

1922 — образована Адыгейская автономная область.

1934 — город Верхнеудинск переименован в Улан-Удэ.

1944 — советские войска освободили Львов в ходе Львовско-Сандомирской операции.

1947 — первый полет первого советского реактивного бомбардировщика Ту-12.

1947 — первый полет спортивно-пилотажного акробатического самолета СУ-26М, в конструкции которого широко применены композитные материалы.