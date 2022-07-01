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В тюменской "Конторе" - новые ведущие

Общество, 13:49 26 июля 2022

радио Диполь FM

На первом реалити-шоу тюменского радио "Контора" на "Диполь FM" – новые ведущие. Свои силы попробуют две участницы медиашколы. У каждой будет по два дня, чтобы поработать в радиоэфире и проверить свои способности в этой интересной профессии.

Для начинающих специалистов реальный эфир с опытными радиоведущими — это лучшая форма обучения.

Напомним, что "Медиашкола" — это совместный проект медиахолдинга "Сибинформбюро", Союза журналистов Тюменской области и издания "Тюменская область сегодня" для всех, кто мечтает освоить профессии журналиста, теле-, радиоведущего или контентмейкера для социальных сетей.

Утреннее шоу "Контора" стартовало на "Диполь FM" в октябре 2006 года. В основе программы – жизнь "рядового офиса" в режиме реального времени, но со всеми неурядицами, которые могут происходить с необычными радиоведущими.

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