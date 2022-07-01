28 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на уличной площадке перед молодежным театральным центром "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется пресс-конференция с организаторами и участниками фестиваля "Сны улиц".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" начнется мастер-класс по актерскому мастерству от актрисы театра и кино, педагога по актерскому мастерству и сценической речи Марины Легезы.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Комсомольском сквере начнется литературная арт-скамейка "Читай, Тюмень, вместе с нами".

В Тюмени в 16 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова начнется открытие выставки "Искусство союза".

В Тюмени в 16 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22/2) начнется праздничная программа "Мелодия тюменских сердец".

В Тюмени в 17 часов в большом зале "Конторы пароходства" начнется показ документального цикла "Лики Донбасса" (6+) режиссера Александры Франк.

В Тюмени в 17 часов 30 минут на площади по адресу ул. Линейная, 15 начнется праздничная программа "Город на Туре".

В Тюмени в 18 часов на площади ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется праздничная программа "Тебе пою, любимый город!".

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется лекция театрального педагога и режиссера Кеши Башинского "Театр - это педагогический проект".

В Тюмени в 20 часов на сцене у мультицентра "Контора пароходтсва" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнутся ди-джей сеты.

Интересное в этот день:

1586 — сэр Томас Хэрриот привез в Великобританию и Ирландию картофель.

1713 — указом Петра I Великого образована Рижская губерния.

1741 — корабль Витуса Беринга достиг побережья Аляски.

1764 — в Санкт-Петербурге на Васильевском острове заложен каменный Андреевский собор.

1851 — впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение.

1858 — отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.

1907 — в Санкт-Петербурге Россия и Япония подписали соглашение о защите морских львов и котиков.

1919 — основан Международный астрономический союз.

1923 — в Москве провели первый в России матч по волейболу.

1928 — в Амстердаме торжественно открылись Летние Олимпийские игры 1928.

1935 — поднялся в воздух прототип бомбардировщика B-17 "Летающая крепость".

1951 — премьера мультфильма Уолта Диснея "Алиса в Стране чудес".

1957 — в Москве начался VI международный фестиваль молодежи и студентов. На него приехали 34 тыс. юношей и девушек из 131 страны мира.

1988 — в СССР разрешены неофициальные митинги, демонстрации и шествия.