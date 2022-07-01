29 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на площадке Центра уличного баскетбола (ул. В. Гнаровской, 1) начнется торжественное открытие первенства России по баскетболу 3x3 среди команд юниоров и юниорок до 24 лет.

В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется краеведческий квест "Моя Тюмень!".

В Тюмени в 11 часов 45 минут на Текутьевском бульваре начнется открытие уличной выставки "Серебряный век Тюмени".

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре возле скульптуры "Мелодия" начнется открытие первой бетонной скейт-площадки. По окончании торжественной части состоится пресс-подход главы города Руслана Кухарука и президента Союза экстремальных видов спорта Ивана Шмонина.

В Тюмени в 16 часов на уличной площадке мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс от шоурума Ennergiia "Стильная девочка, девушка, женщина".

В Тюмени в 17 часов на спортивном корте по адресу ул. Вербная начнется празднично-развлекательная программа "С днем рождения, Тюмень".

В Тюмени в 18 часов на площадке у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется фестиваль уличных театров "Сны улиц".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется презентация проекта "Мечты из парка".

В Тюмени в 18 часов на площади ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября) начнется праздничная программа "Я люблю тебя, Тюмень".

В Тюмени в 18 часов в Музейном комплексе им. И. Я.Словцова (ул. Советская, 63) начнется тематическая экскурсия "Шедевры. Интриги. Расследования".

В Тюмени в 18 часов в Музейном комплексе им. И. Я.Словцова (ул. Советская, 63) начнется встреча с художником и радиоведущим Олегом Федоровым в рамках выставки "Михаил Гардубей".

В Тюмени в 19 часов в выставочном пространстве мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется психогеографический дрейф "Изнанка наружи".

В Тюмени в 20 часов 30 минут по адресу ул. Герцена, 55 (3-я входная группа, 2 этаж) начнется открытие клуба аргентинского танго "iLOCOtango".

Интересное в этот день:

1586 — московскими воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным основан город Тюмень на реке Туре.

1722 — начался Персидский поход русской армии и флота под командованием Петра I.

1836 — в Париже, на площади Звезды, торжественно открылась Триумфальная арка.

1914 — пущена в строй первая трансамериканская телефонная линия Нью-Йорк — Сан-Франциско.

1936 — издано Постановление ЦИК о Положении звания Героя Советского Союза.

1948 — открытие XIV Летних Олимпийских игр в Лондоне.

1952 — совершен первый беспосадочный рейс реактивного самолёта через Тихий океан.

1954 — публикация первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

1990 — город Калинин вновь стал Тверью.

2000 — взорвана последняя штольня Семипалатинского ядерного полигона (Казахстан).

2015 — компания Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10.