Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшие выходные, 30 и 31 июля.

По данным метеоцентра Фобос, 30 июля дневная температура воздуха достигнет 24 градусов, в ночные часы похолодает до плюс 17. Вечером и ночью возможен небольшой дождь. Скорость северного ветра составит 3 метра в секунду.

Вероятность осадков сохранится и 31 июля. В этот день воздух днем прогреется до 23 градусов. В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность и северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 16 градусов.

Август в Тюмени начнется с прохладной погоды. В понедельник днем воздух прогреется лишь до 18 градусов, ожидается дождь и умеренный северо-восточный ветер. Ночная температура воздуха составит плюс 14 градусов.

2 и 3 августа станет теплее. Днем температура воздуха достигнет 24 градусов, ночью - плюс 15. Осадков в эти дни не ожидается, а ветер сменит направление на западное.

Любовь Голышева