30 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СОЦ "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 5) начнется детско-юношеский фестиваль воздушной гимнастики "Aerial Fest".

В Тюмени в 9 часов 30 минут в футбольном центре "Дерби" (ул. Олимпийская, 9к2) начнется межрегиональный детский инклюзивный фестиваль "Футбол — школа жизни".

В Тюмени в 10 часов на площади у Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) начнется Гастрономический пикник.

В Тюмени в 10 часов на площади Солнца начнется "Пикник книг".

В Тюмени в 12 часов на автодроме ВОА (11-й км Ялуторовского тракта) начнется второй этап чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту (ралли-спринт).

В Тюмени в 12 часов на площади у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) начнется турнир по шахматам, посвященный ветерану нефтегазопромыслового комплекса Тюменской области Владимиру Никифорову.

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре начнется народное гулянье "Тюмень мастеровая".

В Тюмени в 12 часов в Заречном парке начнется татарский праздник "Сабантуй".

В Тюмени в 12 часов в Гилевской роще начнется праздник колокольного звона.

В Тюмени в 13 часов на Центральной площади начнется фестиваль "Танцующий город".

В Тюмени в 17 часов на площади отеля Vostok (ул. Республики, 159) начнется показ одежды и аксессуаров "Модный угол".

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 182) начнется финансовая тренинг-игра "Денежный поток".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) начнется лекция "От Олы Манцыл до Ембаево".

В Тюмени в 19 часов на сцене у драматического театра начнется выступление хедлайнера Дня города Вячеслава Бутусова.

В Тюмени в 21 час 30 минут на набережной начнется шествие со светящимися арт-объектами в рамках фестиваля "Сны улиц".

В Тюмени в 22 часа на набережной начнется праздничный фейерверк.

Полная программа дня города - на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Увате в 16 часов 30 минут в биатлонном центре им. А. И. Тихонова (ул. Спортивная, 17) стартуют соревнования в рамках чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту-маунтинбайк (олимпийский кросс-кантри).

В Заводоуковске в 10 часов в биатлонно-лыжном спортивном комплексе "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) стартует первый этап областных соревнований по летнему биатлону среди юношей и девушек от 13 до 16 лет.

Интересное в этот день:

1502 — Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя.

1829 — в Москве, за Тверской заставой, заложены Триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812, 1813 и 1814 гг.

1858 — английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Африке.

1898 — американский врач Джон Харви Келлог и его брат Уилл изобрели кукурузные хлопья.

1907 — в Москве начал работать первый автобус.

1930 — финал первого чемпионата мира по футболу: в Монтевидео сборная Уругвая обыграла сборную Аргентины со счётом 4:2.

1932 — в Лос-Анджелесе начались десятые Олимпийские игры.

1950 — в Ленинграде открыт Приморский парк Победы и стадион им. С. М. Кирова.

1971 — астронавты "Аполлона-15" совершили посадку на Луну в районе Хэдли—Апеннины, в Море Дождей.

1972 — пущена в строй Красноярская ГЭС.

1987 — завершен полет советского пилотируемого космического аппарата Союз ТМ-2.