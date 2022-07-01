В Тюмени стартовал показ видеороликов, посвященных судьбам жителей Донбасса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Показ видеороликов, посвященных судьбам и историям жителей Мариуполя, Донецка, Макеевки и других городов Донбасса начали в большом зале "Конторы пароходства" 28 июля в Тюмени. Полный цикл состоит из интервью 17 героев о жизни, мыслях, тревогах людей на фоне военной операции.

Вниманию зрителей представили пять историй: художника-преподавателя, которая пытается сохранить в своей жизни краски, фельдшера линейной бригады скорой помощи, выезжающего на поля сражений. Также рассказ священника из Докучаевска, где все восемь лет не смолкают взрывы, врача, которая за 25 лет практики присутствовала при рождении пяти тысяч маленьких дончан. И интервью 23-летнего волонтера – девушки, которая не помнит жизнь без войны. Все герои очень разные, но всех их объединяет невероятная, жертвенная любовь к Родине.

Как рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор молодежных пространств Тюменской области Илья Титов, это предпремьерный показ работы московского режиссера Александры Франк. До 24 февраля она снимала игровое кино, но после начала специальной военной операции не смогла остаться в стороне и поехала на Донбасс в зону боевых действий.

"Цикл из 17 видеороликов будет запущен на телеканале "Тюменское время". Этот показ – подготовка к скорому запуску большого телепроекта", - сказал Титов.

Запуск проекта именно в Тюмени он объяснил тем, что тюменские волонтеры ездили в Донбасс и сейчас воплощают идею создания своего фильма. И подчеркнул, что этот показ – момент единения тюменских добровольцев, их командная история.

По словам инициатора показа документального фильма, руководителя тюменских молодогвардейцев Владимира Сбитнева, который в числе первых поехал помогать жителям ЛНР и ДНР в апреле, такие фильмы показывать необходимо. Они помогут молодым людям разобраться в потоке противоречивой информации, поступающей из Интернета.

Всего из Тюмени в Донбасс от молодогвардейцев съездили шесть волонтеров, часть из них все еще несут там добровольческую вахту. Сейчас у ребят в производстве находится собственный документальный фильм о неонацизме на Украине. В него войдут взятые ими у местных жителей интервью, свидетельства военных преступлений ВСУ, рассказы и комментарии экспертов, историческая подоплека происходящего на Украине и в Донбассе.

"В дальнейшем видеоматериалы в качестве доказательств будут переданы в прокуратуру Российской Федерации для использования в ходе судебных процессов над рядом украинских военных преступников. Фильм надеемся выпустить осенью", - рассказал Владимир Сбитнев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Показ был тяжелым. И если в начале некоторые ребята отвлекались на телефон и какие-то реплики, то к концу просмотра пятой истории зал затих. Девчонки смахивали с глаз набегавшие слезы, а парни покашливали, скрывая чувства.

Все истории искренние и простые, а от того еще более страшные. И это тот самый случай, когда нужно посмотреть, а не прочесть, о чем кино.

Об эмоциях сразу после просмотра рассказали две сестры, Злата и Елизавета Левченко. Они считают, что такие фильмы обязательно надо показывать, чтобы люди понимали, почему началась спецоперация и для чего ее проводят.

Активистку "Молодой гвардии" студентку Злату фильм поразил: "Я знаю, как это – жить, когда не бомбят. А моя ровесница из фильма Ирина Макаренко уже не помнит жизнь без войны, для нее война – обыденность, и это очень страшно. Она мечтает о том, чтобы люди снова начали улыбаться, а молодежь – носить наушники…"

Как пояснили корреспонденту военные эксперты, наушники не носят, чтобы слышать, различать звуки падающих снарядов и правильно реагировать.

Девушки сказали, что точно будут рекомендовать фильм к просмотру всем, особенно однокурсникам, чтобы они не доверяли сомнительным источникам, а опирались на истории обычных мирных жителей Донбасса, которые живут под прицелом Украины с 2014 года.

"Сейчас не модно углубляться в политологию, но ведь нужно думать, анализировать и делать выводы, основываясь на достоверную информацию, а в Интернете можно написать что угодно", - добавила Лиза Левченко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кстати, сама режиссер проекта Александра Франк в одном из интервью сказала так: "У каждого своя правда, их много, этих "правд". Но истина – она одна, истина – это и есть Бог. В Донбассе нет ни одного неверующего. Все мои герои: от 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны и до 8-летнего мальчика, верят в Бога. В их глазах я видела Бога".

В завершение отметим, что одну из 17 историй о герое-снайпере, легенде Донбасса по понятным причинам покажут только после завершения спецоперации.

Инна Кондрашкина