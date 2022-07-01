31 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется чемпионат и первенство города по триатлону.

В Тюмени в 13 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Как гасить манипуляции и выходить из манипулятивных отношений".

В Тюмени в 15 часов на площади у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется закрытие проекта "Морфология улиц".

В Тюмени в 15 часов в музейном комплексе им. И.Я.Словцова (ул. Советская, 63) начнется музейный воркшоп "Коллаж по-Кандински".

В Заводоуковске в 10 часов в биатлонно-лыжном спорткомплексе "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) начнется первый этап областных соревнований по летнему биатлону среди юношей и девушек от 13 до 16 лет.

В п. Богандинский Тюменского района в 14 часов на стадионе спортивной школы № 2 начнется фестиваль "Самый сильный на селе".

В Увате в биатлонном центре им. А.И. Тихонова (ул. Спортивная, 17) пройдет первенство Уватского района по велосипедному спорту – маунтинбайк.

Интересное в этот день:

781 — самое старое зарегистрированное извержение горы Фудзияма.

1498 — третья экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба открыла остров Тринидад.

1656 — русская экспедиция отправилась к берегам озера Байкал.

1720 — Пётр I отправился в плавание к берегам Финляндии.

1865 — первая в мире железная дорога для узкой колеи открылась в Грандчестере (Австралия).

1905 — создан Всероссийский крестьянский союз.

1911 — освящен Санкт-Петербургский храм Христа Спасителя, храм-памятник морякам, погибшим в Японскую войну

1956 — в Москве открылся Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках.

1970 — глубокое землетрясение магнитудой 7,9 балла в южной Колумбии.

1980 — завершение полета советского пилотируемого космического корабля Союз-36.

1994 — Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом - 6,14 м.