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1 августа - события дня

Общество, 18:00 31 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется концерт гитарной музыки "Fingerstyle Universe".

Интересное в этот день:

1498 — Христофор Колумб первым из европейцев посетил Венесуэлу.

1514 — великий князь московский Василий III въехал в Смоленск.

1774 — английским ученым Джозефом Пристли открыт химический элемент кислород.

1789 — русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова разбил турок в сражении под Фокшанами.

1924 — учрежден общесоюзный Орден Красного Знамени.

1927 — постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР образована Ленинградская область.

1936 — открытие Олимпийских игр в Берлине.

1939 — учреждена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.

1944 — Анна Франк сделала последнюю запись в своем дневнике.

1964 — каждые полчаса начали звучать позывные радиостанции "Маяк".

1965 — первое исполнение песни Пола Маккартни "Yesterday".

1994 — начало вещания "GMS".

2008 — солнечное затмение 1 августа 2008 года, так же известное, как "Русское затмение".

2010 — обнаружена подводная река в Черном море.

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