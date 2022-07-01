1 августа - события дня
В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется концерт гитарной музыки "Fingerstyle Universe".
Интересное в этот день:
1498 — Христофор Колумб первым из европейцев посетил Венесуэлу.
1514 — великий князь московский Василий III въехал в Смоленск.
1774 — английским ученым Джозефом Пристли открыт химический элемент кислород.
1789 — русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова разбил турок в сражении под Фокшанами.
1924 — учрежден общесоюзный Орден Красного Знамени.
1927 — постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР образована Ленинградская область.
1936 — открытие Олимпийских игр в Берлине.
1939 — учреждена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.
1944 — Анна Франк сделала последнюю запись в своем дневнике.
1964 — каждые полчаса начали звучать позывные радиостанции "Маяк".
1965 — первое исполнение песни Пола Маккартни "Yesterday".
1994 — начало вещания "GMS".
2008 — солнечное затмение 1 августа 2008 года, так же известное, как "Русское затмение".
2010 — обнаружена подводная река в Черном море.