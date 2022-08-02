Тюменские ученые изучают взаимодействие гари и многолетней мерзлоты

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Выгоревшие участки ямальской тундры значительно теплее фоновых почв. Таковы первые результаты исследований студентов ТюмГУ, которые участвуют в традиционной ежегодной летней экспедиции лаборатории почвоведения и изотопной биогеохимии в рамках реализации гранта правительства Тюменской области "TerrArctic", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Совместно с учеными лаборатории они исследуют постпирогенные экосистемы далеко за Полярным кругом – в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Долгосрочные последствия воздействия пожаров – это явления, возникающие после пожара в течение более длительного периода - дни, месяцы, годы. К ним относятся постпирогенная трансформация почвы, почвенной фауны и флоры, отпад деревьев, накопление фитомассы.

Новым направлением исследований в этом полевом сезоне, по словам руководителя магистерской программы, доктора биологических наук Андрея Соромотина, стало применение уникальной установки для измерения потока падающей и отраженной общей солнечной и фотосинтетически активной радиации.

"Это позволит впоследствии построить модель распределения тепла в толще арктических почв и прогнозировать поведение многолетней мерзлоты при различных трансформациях поверхности и сценариях глобальных климатических изменений", - пояснил он.

Полевые исследования с использованием современного оборудования являются наиболее значимым компонентом подготовки специалистов геоэкологов для дальнейшей работы по выбранной специальности или для продолжения своей научной карьеры в аспирантуре.