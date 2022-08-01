2 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Способы увеличения трафика клиентов".

В Тюмени в 14 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется детская интерактивная программа "Дружба – это важно".

В Тюмени в 16 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется спортивно-познавательная программа "Сила и мужество".

В Тюмени в 18 часов на площади ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября) начнется развлекательно-познавательная игровая программа "Кругосветное путешествие".

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется премьерный показ документального фильма "Точка опоры".

Интересное в этот день:

1610 — мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив.

1713 — первые поселенцы прибыли в Луйсбург (Канада).

1806 — английский исследователь Саймон Фрейзер назвал новые территории Британской Колумбии Новой Шотландией.

1858 — в Северной Америке создана отдельная колония Британская Колумбия.

1887 — Роуэллом Ходжем запатентована колючая проволока.

1916 — в Москве основан завод АМО, будущий завод имени Лихачева.

1940 — образована Молдавская Советская Социалистическая Республика.

1972 — подписан договор об объединении Египта и Ливии в единое государство.

1996 — в России приведен в исполнение последний смертный приговор.

2007 — на глубоководных обитаемых аппаратах "Мир" впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе.

2020 — корабль SpaceX Dragon 2 впервые совершил посадку после космического полета с астронавтами в миссии SpaceX DM-2.