Рынок производства иван-чая в Тюменской области обладает индустриальным потенциалом

| Фото: АГРОФАБРИКА РУСИЧ Тюмень во ВКонтакте | Фото: АГРОФАБРИКА РУСИЧ Тюмень во ВКонтакте

Производство иван-чая имеет большой потенциал для индустриального развития в Тюменской области. Игроки рынка связывают это с инициативой признания кипрея сельхозкультурой, ее сейчас прорабатывает Минсельхоз России. Компании, которые сталкиваются с проблемами привлечения инвестиций, рассчитывают, что в будущем смогут пользоваться господдержкой. И значит производить больше качественной, полезной продукции, создавать новые рабочие места, развивать технологии.

Об инициативе Российского союза производителей иван-чая и о потенциале рынка рассказал корреспонденту "Тюменской линии" директор агрофабрики "Русич" Сергей Пульников.

"В первую очередь это возможность получить господдержку, а второе – регуляция. За почти 10 лет производства иван-чая в стране было выпущено много фальсификата, который снизил цену на продукт. Пока нет стандарта, повлиять на недобросовестных производителей сложно. Наше предложение о признании иван-чая сельскохозяйственной культурой включает и этот момент тоже", - пояснил руководитель.

По его словам, он участвовал в разработке предложения по развитию производства традиционного для России напитка, которое было озвучено от отрасли на форуме "Сильные идеи для нового времени". По информации Минсельхоза инициатива поддержана. Ведомство сообщает о планах включить иван-чай в перечень сельхозпродукции, поскольку он обладает всеми качествами для того, чтобы подвинуть обычный чай и кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине.

По данным Союза в России ежегодно производится более 500 тонн иван-чая. В отрасли работают 75 предприятий, большая часть из которых - 50 компаний - впускают до 10 т готовой продукции. К таким относится и тюменская агрофабрика. Оценивая объем рынка, Сергей Пульников рассказал, что в регионе сбором и переработкой кипрея узколистного занимаются три предприятия. Наибольший объем – до 10 т - приходится на "Русич".

"Два других предприятия небольшие, но и они обладают потенциалом, чтобы вырасти в своих точках – построить мини-заводы. Важен сам факт того, что впервые за 10 лет обозначена стратегия развития отрасли. Но вопрос нужно рассматривать комплексно: чтобы в Тюменской области производить 500 тонн иван-чая, нужно около 10-20 мини-фабрик наподобие нашей. В каждом районе региона. Это индустриальная сторона вопроса. Количество задействованных людей в этом процессе – тысячи. При этом для выпуска продукции нужны сушеные листья смородины, трав, ягод, которые поставляют сборщики дикоросов. Таким образом, индустрия становится еще больше в объеме. Это гарантированная работа для жителей отдаленных сел, районов. А оттуда сейчас идет отток: молодежь не хочет заниматься сбором дикоросов. Индустриальный подход сможет изменить ситуацию", - уверен руководитель.

Это касается и закупаемого в настоящее время оборудования в основном китайского производства – до 80% поставок в Россию приходится на Китай.

"Семена, технологии, оборудование и механизация – главные точки развития отечественной чайной индустрии. Минсельхоз комплексно оценивает задачу, в том числе, привлечение научного сообщества, подготовка специалистов, поддержка отрасли. С нашей стороны есть опыт, экспертиза и заинтересованность", - подчеркнул Сергей Пульников.

| Фото: АГРОФАБРИКА РУСИЧ Тюмень во ВКонтакте | Фото: АГРОФАБРИКА РУСИЧ Тюмень во ВКонтакте

Оксана Корнеенкова