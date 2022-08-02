3 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется литературный круиз "Приключения в тайной комнате".

В Тюмени в 12 часов на площади ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется интеллектуальная игра "Морской бой".

В Тюмени в 12 часов в "Точке кипения" в формате онлайн начнется лекция по детской онлайн-безопасности от Лаборатории Касперского. Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 13 часов в Комсомольском сквере начнется день любителей поэзии "Со стихами не скучаем".

В Тюмени в 13 часов от мультицентра "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) стартует фотопрогулка с фотографом Иваном Бархатовым.

В Тюмени в 13 часов в библиотеке № 6 им. З. К. Тоболкина (ул. Одесская, 39/1) начнется экскурсия по выставочной экспозиции "Миры Зота Тоболкина".

В Тюмени в 17 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется работа фокус-группы по выработке предложений по совершенствованию мер IТ-поддержки.

В Тюмени в 18 часов на левом берегу набережной от моста Влюбленных начнется прогулка по Бухаро-татарской слободе с Ольгой Лукошковой.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется онлайн-лекция и воркшоп "Любовь и технология: объективность машинной оценки аффекта".

Интересное в этот день:

1492 — Христофор Колумб отплыл из города Палос-де-ла-Фронтера на трех каравеллах. Началось его первое путешествие в Новый Свет.

1596 — немецкий астроном Давид Фабрициус открыл первую переменную звезду — Миру Кита.

1907 — в Португалии воскресенье объявлено выходным днем.

1916 — на воду спущен ледокол "Святогор", один из первенцев ледокольного флота России.

1922 — радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью.

1929 — в Ростове-на-Дону начала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция на 6000 номеров.

1952 — в Хельсинки состоялась церемония закрытия XV Олимпийских игр, в которых впервые приняли участие спортсмены СССР.

1959 — в Москве открылся первый Международный кинофестиваль.

1980 — в Лужниках прошла торжественная церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве.

2002 — открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль. Она связала Павелецкий вокзал и аэропорт Домодедово.

2004 — запущена автоматическая межпланетная станция MESSENGER для исследования Меркурия.