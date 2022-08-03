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4 августа - события дня

Общество, 17:54 03 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется конференция "Деловая коммуникация".

В Тюмени в 14 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется интерактивная дискотека "Добрые танцы".

В ТЮмени в 19 часов на сцене у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется показ кино "Айболит-66" (1967).

Интересное в этот день:

1326 — на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм — церковь Успения Пресвятой Богородицы.

1662 — в Москве произошел Медный бунт.

1836 — в московском Кремле установлен Царь-Колокол.

1902 — открыт Гринвичский пешеходный туннель под рекой Темзой.

1912 — совершен первый пассажирский перелет через Ла-Манш (пассажиров было только двое).

1951 — от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый электропоезд.

1954 — свой первый полет совершил британский сверхзвуковой самолет P-1.

1984 — африканское государство Верхняя Вольта сменило название на Буркина-Фасо.

2007 — с космодрома на мысе Канаверал запущена американская АМС Phoenix, предназначенная для исследования Марса.

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