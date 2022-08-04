5 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут от администрации (ул. Первомайская, 20) стартует объезд по объектам Восточного административного округа с участием главы города Руслана Кухарука.

В Тюмени в 10 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнутся поединки Кубка России по дзюдо среди слабослышащих спортсменов.

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется конференция "Деловая коммуникация".

В Тюмени в 11 часов на площади ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется игровая программа "Путешествие в страну Светофорию", на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) стартует "Школа пешехода".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Система видеонаблюдения в Тюменской области". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов в сквере им. героя Советского Союза Д. М. Карбышева начнется пешеходная экскурсия "Дорога в бессмертие".

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по антистресс-рисованию.

В Тюмени в 15 часов в отеле "Евразия" (ул. Советская, 20, 2 этаж) начнется круглый стол "Развитие строительной отрасли в Тюменской области".

В Тюмени в 16 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется познавательная программа "Наш Светофорыч".

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс "Я - артист цирка".

В Тюмени в 18 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется творческая встреча "Мосты соединяют. История дружбы".

Интересное в этот день:

1699 — на рейде Таганрога прошел первый смотр-парад и первые маневры российского флота.

1772 — состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.

1826 — в Санкт-Петербурге открыт Банковский мост через Екатерининский канал (канал Грибоедова).

1864 — Джованни Донати впервые наблюдал спектр кометы.

1884 — на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание статуи Свободы.

1905 — в Бельгии воскресенье объявлено выходным днем.

1924 — из мастерской Балтийского судостроительного завода вышел первый советский тепловоз Якова Гаккеля.

1941 — началась героическая оборона Одессы, которая продлилась 73 дня.

1943 — произведен первый победный салют во время Великой Отечественной войны — 12 залпов из 124 орудий.

1948 — Григорий Федотов стал первым футболистом, забившим 100 мячей в чемпионатах СССР.

1949 — землетрясение в городе Амбато (Эквадор) унесло жизни более 5 тысяч человек.

1973 — стартует советская космическая миссия "Марс-6".

1999 — первым чемпионом мира по футболу среди кибермашин стала команда Франции.

2001 — американский путешественник Стив Фоссетт в шестой раз начал кругосветное путешествие на воздушном шаре.

2016 — в Рио-де-Жанейро (Бразилия) открылись XXXI летние Олимпийские игры.