6 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в спортивной школе № 3 (ул. Садовая, 109/1) стартует Кубок Тюменской области по пауэрлифтингу.

В Тюмени в 9 часов 30 минут на площади Памяти (ул. Ленина, 2) начнется торжественное открытие чемпионата и первенства города - "велогонки-критериум" на приз заслуженного мастера спорта С. Усламина. Старт заездов - в 10 часов.

В Тюмени в 10 часов в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49) начнется открытие соревнований по футболу на Кубок главы города.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в сквере "Комсомольский" начнется торжественное открытие первенства города по городошному спорту. На 11 часов запланирован старт соревнований.

В Тюмени в 11 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнутся киноканикулы.

В Тюмени в 12 часов в арт-прострастве "Гаражи" (ул. Володарского, 27/1) начнется ярмарка ручных изделий "Солянка маркет".

В Тюмени в 13 часов на площади 400-летия начнется торжественное открытие фестиваля фермерской еды "СВОЕ". В 14 часов начнется пресс-подход.

В Тюмени в 15 часов на площади в пер. Кузнечный, 9 начнется праздничная программа "Дом, в котором я живу".

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнутся мероприятия фестиваля уличного кино.

В Тюмени в центре "Жемчужина Сибири" начнется чемпионат Тюменской области по лыжным гонкам.

В Тюмени на базе отдыха "Боровое" пройдет традиционный Кубок Тюменской области по пляжному волейболу.

В Тобольске в 12 часов в ДК "Синтез" начнется встреча для инклюзивных сообществ в рамках межрегионального проекта "Ты можешь все!".

В Ишиме в СОК "Локомотив" пройдет третий тур открытого кубка юга Тюменской области по футболу среди юношеских команд.

Интересное в этот день:

1181 год — китайские и японские астрономы фиксируют вспышку сверхновой звезды.

1497 год — в Бристоль вернулась экспедиция Джона Кабота, открывшая Канаду.

1726 год — подписан союзный договор между Священной Римской и Российской империей.

1817 — начала действовать Нижегородская ярмарка.

1851 — Китай и Россия подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало официальным торговым отношениям.

1888 — в Тярлево (под Петербургом) прошли соревнования по бегу, положившие начало российской легкой атлетике.

1893 — в Греции открыт Коринфский канал.

1932 год — открылся первый Венецианский кинофестиваль.

1935 год — открытие первых всесоюзных соревнований по парашютному спорту.

1961 год — запущен космический корабль "Восток-2", который пилотировал летчик-космонавт Герман Титов.

1969 год — вертолет Ми-12 установил мировой рекорд, подняв свыше 40 тонн полезной нагрузки на высоту 2255 метров.

2012 год — марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс.