7 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в сквере "Комсомольский" продолжится первенство города по городошному спорту.

В Тюмени с 10 часов на площади 400-летия продолжится фестиваль фермерской еды "СВОЕ".

В Тюмени в 12 часов в спорткомплексе "Строймаш" (Индустриальная, 49) продолжатся соревнования по футболу за Кубок главы города. В 14 часов начнется подведение итогов и награждение.

В Тюмени в 13 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Манипуляции в трудовом коллективе (школа, институт, работа). Как выбрать верную стратегию её предотвращения?".

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнутся мастер-классы и показ фильмов в рамках фестиваля уличного кино.

В Тюмени на базе отдыха "Боровое" продолжится традиционный Кубок Тюменской области по пляжному волейболу.

В Тюмени в спортивной школе №3 (ул. Садовая, 109/1) продолжится кубок Тюменской области по пауэрлифлингу.

Интересное в этот день:

1679 — на Ниагаре спущено на воду первое судно, которое начало плавание по Великим озерам.

1803 — в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция.

1858 — английская королева Виктория выбрала Оттаву в качестве столицы Канады.

1888 — обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю.

1912 — Россия и Япония разграничили сферы своего влияния в Монголии и Маньчжурии.

1927 — принц Уэльский и вице-президент США открыли мост Мира между Форт-Эри и Буффало.

1970 — проведен первый компьютерный шахматный турнир.

1976 — после 11-месячного перелета космический аппарат Viking 2 вышел на орбиту планеты Марс.

2005 — успешно завершена спасательная операция у берегов Камчатки: беспилотный глубоководный аппарат "Скорпион" высвободил глубоководный обитаемый аппарат АС-28 "Приз" из тросов подводной системы гидрофонов и спас всех подводников.