8 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216) начнется встреча участников медиаэкспедиции "Победы в наших сердцах" с воспитанниками центра и юнармейцами.

В Тюмени в 12 часов у мемориала "Историческая площадь" (ул. Ленина, 2) начнется возложение цветов участниками медиаэкспедиции "Победы в наших сердцах", воспитанниками центров довоенной подготовки, представителями ветеранских организаций.

В Тюмени в 13 часов 20 минут от здания администрации (ул. Первомайская, 20) стартует объезд главы города Руслана Кухарука по новым и реконструируемым объектам Тюменского водоканала.

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 78-летия Тюменской области". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

Интересное в этот день:

1636 год — испанские войска вплотную подошли к Парижу.

1729 год — официально провозглашено основание Балтимора (Северная Америка).

1786 год — Жак Бальма и Мишель Паккард первыми покорили высочайшую вершину Альп Монблан.

1805 год — Тимофей Кондратьев стал городским архитектором Воронежа. В городе эта должность была введена впервые.

1835 год — в России принят новый университетский устав, разработанный министром народного образования графом С. С. Уваровым.

1899 год — американский изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал холодильник.

1927 год — во Франции объявлено о создании вакцины против собачьей чумы.

1929 год — дирижабль "Граф Цеппелин" отправился в перелет вокруг Земли.

1932 год — в СССР разрешен труд женщин на шахтах.

1949 год — в Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы.

2008 год — открытие XXIX Олимпийских игр в Пекине.