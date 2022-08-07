Евгений Заболотный поздравил тюменских железнодорожников с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство железной дороги в XIX веке определило будущее нашего города, отметил председатель Тюменской гордумы, поздравляя работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

Евгений Заболотный напомнил, что в 1867 году государственный и общественный деятель Евгений Богданович предложил проект возведения будущего Транссиба, за что первым был удостоен звания "Почетный гражданин города Тюмени".

Сегодня этой высокой наградой поощрены пять железнодорожников. Это говорит об огромном вкладе работников отрасли в развитие областной столицы, считает Евгений Заболотный.

"Неоценимый вклад тюменские железнодорожники внесли в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечивая точное движение эшелонов на запад и восток, - напомнил он. - В депо изготавливали автоматы ППШ, мины и минометы".

Добавим, что решением депутатов городской Думы VII созыва коллектив Тюменского региона Свердловской железной дороги занесен в Книгу Почета города.

"Молодое поколение специалистов - продолжателей славной истории - гарантирует бесперебойное сообщение и безопасность в пути. Опыт, трудовые традиции, наставничество ветеранов, преданность делу и энтузиазм помогают достигать поставленных целей", - сказал Евгений Заболотный.