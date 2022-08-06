Более 300 водителей проверили на трезвость на трассе Тюмень-Боровский-Богандинский

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Более 300 водителей проверили сотрудники ГИБДД по Тюменской области в ходе сплошной проверки 5 августа. Она прошла на 11 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский, сообщает областная Госавтоинспекция.

В частности, автоинспекторы остановили пьяного водителя мотоцикла. Мужчина пояснил, что недавно переехал в Тюмень и решил покататься по ночным дорогам. По результатам освидетельствования показания алкотестера составили 0,70 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Еще один водитель нарушил правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. На четырех автомобилях использовалась незаконная тонировка стекол.

"Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в городах и районных центрах Тюменской области 6 и 7 августа. В Тюмени они запланированы на субботу.

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

По статистике, именно в выходные дни совершается значительное количество "пьяных" ДТП. Госавтоинспекция призывает автолюбителей не нарушать Правила дорожного движения, так как последствия поездки могут быть плачевными.