Более 300 водителей проверили на трезвость на трассе Тюмень-Боровский-Богандинский
Более 300 водителей проверили сотрудники ГИБДД по Тюменской области в ходе сплошной проверки 5 августа. Она прошла на 11 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский, сообщает областная Госавтоинспекция.
В частности, автоинспекторы остановили пьяного водителя мотоцикла. Мужчина пояснил, что недавно переехал в Тюмень и решил покататься по ночным дорогам. По результатам освидетельствования показания алкотестера составили 0,70 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Еще один водитель нарушил правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. На четырех автомобилях использовалась незаконная тонировка стекол.
"Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в городах и районных центрах Тюменской области 6 и 7 августа. В Тюмени они запланированы на субботу.
По статистике, именно в выходные дни совершается значительное количество "пьяных" ДТП. Госавтоинспекция призывает автолюбителей не нарушать Правила дорожного движения, так как последствия поездки могут быть плачевными.