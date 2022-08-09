Фасад дома в шестом микрорайоне Тобольска обновили на 95%

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Фасады семи домов Тобольска обновят в 2022 году. Дом №19 в шестом микрорайоне готов на 95%.

По информации администрации города, во время онлайн- и офлайн-голосований многие жители посчитали, что в программу развития города "Тобольск настоящий" важно включить ремонт фасадов домов. В 2022 году это семь домов: № 1, 2 и 19 в 6 микрорайоне, № 47 и 47а в 10 микрорайне, дом № 16 в 8 микрорайне и № 64а на ул. Семена Ремезова.

"Фасад 19-го дома готово на 95 %, осталось доштукатурить и покрасить торец здания. У дома №1 работы выполнены наполовину. В доме №2 готовят стены под покраску", - рассказали специалисты.

У многоэтажек в 10-м микрорайоне отремонтировали межпанельные швы и частично покрасили переднюю часть строения. На 47-м доме также появится огромная картина. Ее эскиз сейчас согласовывают с жителями. На доме №16 в 8-м микрорайоне работы в разгаре. В скором времени и дом №64а на ул. Семена Ремезова обновят, проектная документация для этого готова.