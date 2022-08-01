15 августа - события дня
В Тюмени в 18 часов 50 минут у "Перекрестка" в ТРЦ "Гудвин" начнется экскурсия по работам "Морфологии улиц". Участники узнают, как живет местное стрит-арт коммьюнити, и увидят городские арты.
В Тюмени в 19 часов на площади 400-летия города стартует фестиваль "Земля больших людей FEST", который завершится 21 августа. Цикл концертов откроет камерный ансамбль "Камерата Сибири".
Интересное в этот день:
1498 — в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.
1519 — на месте индейской рыбацкой деревни основан город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы".
1717 — между Россией, Францией и Пруссией заключен Амстердамский договор.
1723 — торжественно открылся Петергоф, летняя резиденция российских императоров.
1799 — победа русско-австрийских войск в Битве при Нови.
1848 — Уолдо Хэнчетт запатентовал зубоврачебное кресло.
1893 — официальное открытие Третьяковской галереи.
1914 — проход первого судна через Панамский канал.
1932 — при раскопках в Ватикане обнаружена древнеримская "Триумфальная дорога".
1956 — в СССР возобновлено вручение Ленинских премий.
1966 — на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского "Первый учитель".
1990 — в автокатастрофе погиб Виктор Цой.
2007 — землетрясение в Перу, более 500 погибших.
2013 — Смитсоновский институт объявил об открытии нового млекопитающего из рода олинго семейства енотовых.