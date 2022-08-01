15 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 18 часов 50 минут у "Перекрестка" в ТРЦ "Гудвин" начнется экскурсия по работам "Морфологии улиц". Участники узнают, как живет местное стрит-арт коммьюнити, и увидят городские арты.

В Тюмени в 19 часов на площади 400-летия города стартует фестиваль "Земля больших людей FEST", который завершится 21 августа. Цикл концертов откроет камерный ансамбль "Камерата Сибири".

Интересное в этот день:

1498 — в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл Гренаду.

1519 — на месте индейской рыбацкой деревни основан город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы".

1717 — между Россией, Францией и Пруссией заключен Амстердамский договор.

1723 — торжественно открылся Петергоф, летняя резиденция российских императоров.

1799 — победа русско-австрийских войск в Битве при Нови.

1848 — Уолдо Хэнчетт запатентовал зубоврачебное кресло.

1893 — официальное открытие Третьяковской галереи.

1914 — проход первого судна через Панамский канал.

1932 — при раскопках в Ватикане обнаружена древнеримская "Триумфальная дорога".

1956 — в СССР возобновлено вручение Ленинских премий.

1966 — на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского "Первый учитель".

1990 — в автокатастрофе погиб Виктор Цой.

2007 — землетрясение в Перу, более 500 погибших.

2013 — Смитсоновский институт объявил об открытии нового млекопитающего из рода олинго семейства енотовых.