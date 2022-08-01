Тюменцы дарят книги детям Донбасса и Успенскому дому-интернату

Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии" Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Благотворительную акцию по сбору книг для постояльцев Успенского дома-интернета, а также школ и библиотек ДНР и ЛНР проводит отделение "Молодой Гвардии" в Тюмени.

Передать книги все желающие могут до 21 августа. Точки сбора работают по всей области.

В Тюмени принести литературу можно во Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46), центр "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а и ул. Амурская, 150), а также в региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (пр. Солнечный, 10/1), сообщает "Тюменская область сегодня".