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Тюменцы дарят книги детям Донбасса и Успенскому дому-интернату

Общество, 11:48 14 августа 2022

Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Благотворительную акцию по сбору книг для постояльцев Успенского дома-интернета, а также школ и библиотек ДНР и ЛНР проводит отделение "Молодой Гвардии" в Тюмени.

Передать книги все желающие могут до 21 августа. Точки сбора работают по всей области.

В Тюмени принести литературу можно во Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46), центр "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а и ул. Амурская, 150), а также в региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (пр. Солнечный, 10/1), сообщает "Тюменская область сегодня".

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