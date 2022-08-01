В Голышмановском городском округе построили больше дорог, чем в прошлом году

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 40 млн рублей потратят на капремонты грунтовых дорог общей протяженностью более 1,5 км в семи переулках поселка Голышманово.

"В двух переулках уложили железобетонные плиты, а в четырёх — асфальт. Позже возьмёмся за строительство дороги в переулке Ишимском — на самом протяженном объекте в текущем сезоне", - рассказал начальник местного участка ДРСУ-4 Эдуард Кутырев.

Кроме того, по муниципальному контракту, дорожники защебенили по 500 метров дорог на сельских территориях округа. На двух центральных улицах поселка Голышманово устранили колейность, сообщает "Мегатюмень".

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" капитально отремонтируют 4-километровый участок дороги областного значения Тюмень – Аромашево. Также голышмановские дорожники реализуют два областных контракта – строят дорогу Гладилово-Скарединка и на подъезде к деревне Боровлянке. Практически весь июль они укладывали верхний слой полотна на участке дороги со 190-го по 198-й километр федеральной автотрассы Тюмень - Ишим - Омск.

Проблем со стройматериалами нет. Часть из них производят на Голышмановском АБЗ. В среднем за год выпускают более 30 тысяч тонн асфальтобетона.