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Тюменские студенты увлекаются косплеем

Общество, 15:29 14 августа 2022

Фото: Tyumen cyber fest-2021 (архив)

Студенты Роман Илларионов, Владислав Ню и Лилия Буянова объединились в команду SCF и начали развивать косплей-направление в Тюменском регионе. Ребята получили грант на конкурсе "Моя идея" на реализацию мастер-классов.

На фестивале ко Дню молодежи "Лови волну" на набережной у "Конторы пароходства" ребята организовали косплей-направление.

Руководитель команды Роман Илларионов принял участие в грантовом конкурсе молодежного форума Уральского федерального округа "УТРО". Он представил проект Students cover fest, который включает в себя проведение фестиваля танцевальных коллективов и косплея, мастер-классов по к-поп хореографии, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

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