Выставка "Земля умелых мастеров" проходит на площади 400-летия Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Приобрести изделия тюменских ремесленников могут жители и гости областной столицы на выставке народных художественных промыслов "Земля умелых мастеров". Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В День области на площади 400-летия Тюмени установлены палатки, в которых продаются сувениры и проходят мастер-классы. Свою продукцию представляют мастера разных национальностей, в том числе коренные малочисленные народы Севера.

Выставка будет работать до 18 часов.