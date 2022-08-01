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Выставка "Земля умелых мастеров" проходит на площади 400-летия Тюмени

Общество, 15:40 14 августа 2022

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Приобрести изделия тюменских ремесленников могут жители и гости областной столицы на выставке народных художественных промыслов "Земля умелых мастеров". Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В День области на площади 400-летия Тюмени установлены палатки, в которых продаются сувениры и проходят мастер-классы. Свою продукцию представляют мастера разных национальностей, в том числе коренные малочисленные народы Севера.

Выставка будет работать до 18 часов.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области ﻿

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