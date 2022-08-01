Новый сезон бесплатных лекций "КонцептХаб" стартует в Тюмени

t-l.ru t-l.ru

Новый сезон бесплатных образовательных лекций "КонцептХаб" стартует в августе в Тюмени. Он начнется со встречи с китаеведом-публицистом и автором книги "Китайская власть" Николаем Вавиловым.

Эксперт выступит с лекцией "Китай вчера, сегодня, завтра — тренды китайской социальной и экономической жизни" 27 августа, в 14 часов. О месте проведения организаторы сообщат позже.

Чтобы попасть на лекцию, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

"КонцептХаб" — это отличная возможность узнать что-то новое из совершенно разных областей, отметила руководитель проекта Виктория Елизарова.

"В этом году мы планируем пригласить специалистов естественно-научного блока и сферы общественных наук, а начать сезон решили с актуальной, как и всегда, темы. Ждем всех желающих", - отметила она.

Проект "КонцептХаб" реализуется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.