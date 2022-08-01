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Тюменскую лыжницу Татьяну Сорину наградили орденом Дружбы

Общество, 17:11 14 августа 2022

Фото: пресс-служба Росгвардии

Орден Дружбы инструктору спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии капитану Татьяне Сориной, завоевавшей золотые медали зимних Олимпийских игр в Пекине, вручил помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.

Торжественная церемония награждения состоялась в спортивном комплексе "Лужники" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Тюменская лыжница Татьяна Сорина - мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете и пятикратная чемпионка России 2016-2021 годов. В 2017 году она вошла в тридцатку самых сильных лыжниц мира и является постоянной участницей этапов Кубка мира.

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