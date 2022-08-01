17 августа - события дня

В Тюмени в 12 часов в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2-й этаж) начнется онлайн-мероприятие "ИТ-среда. Выпуск 3". Спикер Анатолий Золотов, Google Developer Groups Tyumen. Регистрация здесь.

В Тюмени в 12 часов в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2-й этаж) начнется вВебинар "Как вести бизнес в Казахстане? Обсуждаем с Торгпредством Казахстана в России".

Формат: Онлайн (ссылка придёт Вам на почту после регистрации). Регистрация здесь.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2-й этаж) стартует мастер-класс "3 фактора эффективной учёбы и уверенности на экзаменах". Организатор Елена Водотыко, педагог, директор молодежного коворкинга "Softskills".

В Тюмени в 19 часов на площади 400-летия города начнется выступление хоровой капеллы Тюменской филармонии. Слушателям представят известную песенную классику.

Интересное в этот день:

1771 — английский ученый Джозеф Пристли открыл фотосинтез.

1836 — по велению императора Николая I в Московском кремле установлен Царь-колокол.

1928 — в Москве открыт стадион "Динамо".

1933 — испытана первая советская ракета на жидком топливе.

1934 — первый Всесоюзный съезд писателей СССР.

1961 — в СССР создана система Гражданской обороны.

1970 — запуск аппарата Венера-7, первого успешно передавшего данные с поверхности другой планеты — Венеры.

1977 — Советский атомный ледокол "Арктика" первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.

1988 — создано Всероссийское общество инвалидов.

2009 — серьезная техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек.