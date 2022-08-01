18 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2-й этаж) для всех желающих начнется Школа цифровой трансформации. Мастер-класс "Основные мифы об изучении английского языка"

В Тюмени в 19 часов в историческом парке "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) начнется баттл идей - интенсив "ПроПроекты, посвященный второму сезону конкурса Росмолодёжь.Гранты. Регистрация здесь.

В Тюмени в 19 часов на площади 400-летия города начнется выступление вокальной группы "Санрайз" с хитами XX-XXI века.

В Тюмени в 20 часов на уличной площадке Дворца творчества и спорта "Пионер" начнется премьерный показ спектакля "Сибирь. Начало" от театра огня "Гелиос".

В п. Боровский Тюменского района в 13 часов на базе конно-спортивного клуба "Олимпия" стартуют соревнования Тюменской области по конкуру. Они продлятся три дня.

Интересное в этот день:

1693 — близ Архангельска, на острове Соломбала, на Северной Двине, началось строительство первой в России судостроительной верфи.

1782 — в Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I "Медный всадник".

1826 — исследователь Александр Гордон Ленг первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу реки Нигер.

1845 — учреждено Русское географическое общество.

1868 — астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.

1877 — астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.

1900 — русский инженер Константин Перский предложил слово "телевидение".

1976 — советская станция "Луна-24" совершила посадку на поверхность Луны.

1984 — в Москве открылись соревнования "Дружба-84".

2009 — сухогруз "Арктик Си", захваченный пиратами в Балтийском море в конце июля, освобожд6н ВМФ РФ.