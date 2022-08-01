21 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" продолжится X Слет успешных предпринимателей.

В Тюмени в 11 часов на Историческрой площади у мемориала "Вечный огонь" (ул. Ленина, 2) начнется возложение цветов в рамках празднования Дня офицеров России.

В Тюмени в 12 часов в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) откроется выставка-ярмарка "Августины лоскутного одеяла" квилт-клуба "Сибирская палитра" и выставка одеял участников конкурса "Спят усталые игрушки".

В Тюмени в 13 часов в сквере "Комсомольский" начнется праздничная программа с концертом духового оркестра МЧС и массовым "Вальсом офицеров". Завершит праздник работа интерактивных площадок, на которых все желающие смогут посетить выставку военных экспонатов, электронный тир, выставку ретро-автомобилей, музей УМВД, площадку ГИБДД и многое другое.

В Тюмени в 16 часов на набережной со стороны Заречного микрорайона начнется фестиваль уличного творчества "Zа Россию - Zа Триколор" в преддверии празднования Дня государственного флага РФ.

В Тюмени в 16 часов в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) начнется музыкальное выступление исполнительницы, ведущей авторского канала в сети "Одноклассники" Натальи Потаевой. В 17 часов состоится награждение победителя и участников конкурса "Спят усталые игрушки".

В Тюмени в 17 часов на площади 400-летия города на большом экране начнется трансляция музыкального шоу "Классика на Дворцовой", прошадшего в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

В Ишиме в 10 часов во Дворце культуры (ул. Привокзальная площадь, 17) продолжится открытый шахматный турнир памяти первого официального чемпиона Тюменской области, кандидата в мастера спорта Николая Ивановича Вебса.

Интересное в этот день:

1841 — Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.

1860 — в Британской Колумбии (Канада) найдено золото.

1911 — из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции.

1922 — начались первые опытные радиопередачи через Центральную радиотелефонную станцию в Москве.

1923 — в СССР создан Госплан.

1932 — в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

1954 — в Якутии, в бассейне реки Далдын, открыто первое коренное месторождение алмазов — кимберлитовая трубка, названная "Зарницей".

1957 — первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции С. П. Королева с двигателями В. П. Глушко.

1981 — ученые впервые сообщили в прессе об угрозе глобального потепления на Земле.

1989 — исследовательский зонд "Voyager 2" делает снимки Тритона, спутника планеты Нептун.

1993 — по неизвестной причине потерян космический корабль "Mars Observer".

2006 — началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.