25-летнего вахтовика задержали на трассе Тюмень - Омск

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

25-летнего молодого человека, возвращавшегося в Ишим после вахты на автомобиле, задержали на 217-м км автодороги Тюмень - Омск, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Автоинспекторы сразу заподозрили у него состояние опьянения по особым признакам: неестественный цвет лица, странное поведение, бегающий взгляд, волнение. Водитель успешно прошел тестирование на алкотестере, но от освидетельствования на наркотическое опьянение в медицинском учреждении отказался.

На него составлен административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.