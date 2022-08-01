  • 19 августа 202219.08.2022пятница
  • USD59,9570
    EUR60,8957
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

25-летнего вахтовика задержали на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 15:21 19 августа 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

25-летнего молодого человека, возвращавшегося в Ишим после вахты на автомобиле, задержали на 217-м км автодороги Тюмень - Омск, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Автоинспекторы сразу заподозрили у него состояние опьянения по особым признакам: неестественный цвет лица, странное поведение, бегающий взгляд, волнение. Водитель успешно прошел тестирование на алкотестере, но от освидетельствования на наркотическое опьянение в медицинском учреждении отказался.

На него составлен административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 19.08.202225-летнего вахтовика задержали на трассе Тюмень - Омск
13:38 19.08.2022Жителя Голышманово задержали с наркотиком на трассе Тюмень - Омск
13:15 19.08.2022Тюменское ТСЖ заплатит за поврежденный снегом автомобиль 117 тысяч рублей
12:51 19.08.2022В Тюмени супруги убили знакомую и выбросили в мусорный бак