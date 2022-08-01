22 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области отменяется особый противопожарный режим.

В Тюмени в сообществе молодежного портала Moi-portal.ru во ВКонтакте в День флага 22 августа опубликуют карточки с необычными местами планеты, где устанавливали флаг России.

В Тюмени в 10 часов начнется августовская конференция работников сферы дополнительного образования. Она пройдет на нескольких площадках: ТИУ (ул. Мельникайте, 70, 5 этаж); Тюменский Технопарк (ул. Республики, 142, пространство "Точка кипения"); "Музей книг Владислава Крапивина" (ул. Первомайская, 14); Институте физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37), конференц-зал ТГИК (ул. Республики, 19).

В Тюмени в 10 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется исторический этюд "История государственного флага России".

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Магеллан" (ул. 50 лет Октября, 14) стартует акция "России славный триколор". Посетители торгового центра ответят на вопросы, связанные с государственным флагом. По итогам акции создадут видеоролик.

В Тюмени в 12 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) откроется праздничная программа "Флаг отчизны". Гостей ждут творческие номера, интерактивы, викторины, конкурс рисунков на асфальте.

В Тюмени в 14 часов 30 минут во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) нанется панельная сессия "Воспитание как отражение общероссийских ценностей, региональных особенностей, традиций и практик" в рамках августовской конференции работников сферы дополнительного образования.

В Тюмени в 15 часов около арки на Цветном бульваре начнется викторина с вопросами о флаге. Участники в игровой форме проверят свои знания и получат призы за правильные ответы: открытку, стикерпак, сладкий приз или кружку.

В Тюмени в 15 часов в сквере Никольский мкрн "Малахово" начнется уличный фестиваль добрососедства.

Интересное в этот день:

1663 — царь Алексей Михайлович издал указ о "ссылке в Сибирь на вечное житье с женами и детьми поддельщиков монет".

1812 — экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила в 180 км от Аммана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы.

1845 — закладка крупнейшего храма города Елец и второго по величине храма России — Вознесенского собора.

1851 — в Австралии обнаружены золотые месторождения.

1864 — подписана первая Женевская конвенция.

1865 — Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.

1909 — в Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю.

1921 — в составе РСФСР образована Автономная область Коми.

1942 — на Кировском заводе в Челябинске начато конвейерное производство танков Т-34.

1961 — Международный астрономический союз официально утвердил названия деталей обратной стороны Луны, сфотографированных АМС "Луна-3".

1962 — отправилась в плавание "Саванна", первый в мире сухогруз, работающий на ядерном топливе.

1988 — в Австралии выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.

1989 — открыты кольца Нептуна.

2004 — в России принят закон о монетизации льгот.

2005 — Мария Шарапова возглавила рейтинг WTA, став первой российской теннисисткой, занявшей первую строчку рейтинга.

2012 — Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.