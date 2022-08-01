23 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) откроется мастер-класс "Лукошко идей". Стоимость: 200 рублей. Здесь предлагают изготовить поделки в различных техниках – броши, брелоки из фетра, подвески из дерева с росписью.

В Ялуторовске с 9 до 13 часов в Областной больнице № 23 (на базе детской поликлиники) пройдет день донора.

В Новотроицкое Нижнетавдинского райлна в 14 часов возле старинного дома по адресу: ул. Советская, 18 начнется торжественное закрытие первого сезона фестиваля "Том Сойер фест".

Интересное в этот день:

1552 — войско русского царя Ивана Грозного осадило Казань.

1799 — в Петербурге запрещено носить бакенбарды.

1904 — запатентована автомобильная шинная цепь.

1906 — Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам.

1924 — основан французский футбольный клуб Монако.

1939 — заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.

1942 — массированная бомбардировка Сталинграда. Начало обороны Сталинграда.

1943 — окончательная победа советских войск на Курской дуге.

1955 — первый полет первого конвертоплана с поворотным ротором — "Белл XV-3".

1976 — тысячи людей погибли в результате сильного землетрясения в Китае.

1991 — основана Всемирная паутина: открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.

2002 — показ мод ведущих дизайнеров из Италии, Дании и Китая на центральной площади китайской столицы Тяньаньмэнь