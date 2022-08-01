23 августа - события дня
В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) откроется мастер-класс "Лукошко идей". Стоимость: 200 рублей. Здесь предлагают изготовить поделки в различных техниках – броши, брелоки из фетра, подвески из дерева с росписью.
В Ялуторовске с 9 до 13 часов в Областной больнице № 23 (на базе детской поликлиники) пройдет день донора.
В Новотроицкое Нижнетавдинского райлна в 14 часов возле старинного дома по адресу: ул. Советская, 18 начнется торжественное закрытие первого сезона фестиваля "Том Сойер фест".
Интересное в этот день:
1552 — войско русского царя Ивана Грозного осадило Казань.
1799 — в Петербурге запрещено носить бакенбарды.
1904 — запатентована автомобильная шинная цепь.
1906 — Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам.
1924 — основан французский футбольный клуб Монако.
1939 — заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.
1942 — массированная бомбардировка Сталинграда. Начало обороны Сталинграда.
1943 — окончательная победа советских войск на Курской дуге.
1955 — первый полет первого конвертоплана с поворотным ротором — "Белл XV-3".
1976 — тысячи людей погибли в результате сильного землетрясения в Китае.
1991 — основана Всемирная паутина: открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.
2002 — показ мод ведущих дизайнеров из Италии, Дании и Китая на центральной площади китайской столицы Тяньаньмэнь