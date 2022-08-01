  • 22 августа 202222.08.2022понедельник
  • USD59,1321
    EUR59,3934
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

23 августа - события дня

Общество, 18:00 22 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) откроется мастер-класс "Лукошко идей". Стоимость: 200 рублей. Здесь предлагают изготовить поделки в различных техниках – броши, брелоки из фетра, подвески из дерева с росписью.

В Ялуторовске с 9 до 13 часов в Областной больнице № 23 (на базе детской поликлиники) пройдет день донора.

В Новотроицкое Нижнетавдинского райлна в 14 часов возле старинного дома по адресу: ул. Советская, 18 начнется торжественное закрытие первого сезона фестиваля "Том Сойер фест".

Интересное в этот день:

1552 — войско русского царя Ивана Грозного осадило Казань.

1799 — в Петербурге запрещено носить бакенбарды.

1904 — запатентована автомобильная шинная цепь.

1906 — Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам.

1924 — основан французский футбольный клуб Монако.

1939 — заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.

1942 — массированная бомбардировка Сталинграда. Начало обороны Сталинграда.

1943 — окончательная победа советских войск на Курской дуге.

1955 — первый полет первого конвертоплана с поворотным ротором — "Белл XV-3".

1976 — тысячи людей погибли в результате сильного землетрясения в Китае.

1991 — основана Всемирная паутина: открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.

2002 — показ мод ведущих дизайнеров из Италии, Дании и Китая на центральной площади китайской столицы Тяньаньмэнь

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 22.08.2022В Тюменской области стартовало мероприятие "Дорога домой"
19:10 22.08.2022В Тюмени установят флагштоки у школ
18:37 22.08.2022Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 29 августа
18:26 22.08.2022Тюменцы спели государственный гимн в честь Дня флага России