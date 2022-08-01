24 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области (ул. Рижская, 45 а, кабинет № 201) начнется брифинг "О недобросовестных практиках в отношении потребителей".

В Тюмени в 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) откроется день любимых сказок "Жили-были". Ребята вспомнят сказки, отгадают загадки, порисуют на асфальте, посмотрят мультфильм "Чудо-юдо".

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 7 им. И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется путешествие "Домики тюменских книг". Читатели познакомятся с сайтом "Электронная библиотека тюменского писателя".

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (Тюмень, Дом журналистов, ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция на тему: "Как вылечить российскую медицину?".

В Тюмени с 12 до 13 часов в "Точке кипения-Тюмень" пройдет IТ-среда. Выпуск 4. Гость - Алексей Томилов, компания RebrandyCo.

В Тюмени в 14 часов в lетской библиотеке № 3 (ул. Ямская, 110/4) начнутся веселые старты "В погоне за книгой".

В Тюмени в 14 часов в ,иблиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) стартует игра-путешествие "Светофор спешит на помощь".

В Тюмени в 15 часов в Информационно-библиотечном центре для молодёжи (ул. Червишевский тракт, 15/1) откроется шашечный турнир "Гроссмейстер нашего двора" в рамках проекта "Культурная среда у фонтана".

В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) откроется акция "Под флагом российским". Для посетителей торгового центра состоятся мастер-классы по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству, викторина о государственных символах.

В Ялуторовске с 9 до 13 часов в Областной больнице № 23 (на базе детской поликлиники) продолжится день донора.

В Тюмени с 18 до 20 часов в в "Точке кипения -Тюмень" (ул. Республики, 142) пройдет пройдет lетняя школа продаж. Продажи: вчера, сегодня, завтра.

Интересное в этот день:

79 — Извержение Везувия. Города Помпеи, Геркуланум и Стабии погребены под вулканическим пеплом.

394 — сделана последняя известная древнеегипетская иероглифическая надпись на острове Филы.

1660 — французские предприниматели П. Рэдиссон и М. Гросселье приняли решение об основании Компании Гудзонова залива.

1742 — окончание боевых действий на суше в очередной русско-шведской войне.

1853 — американский повар Джордж Крам изобрел картофельные чипсы.

1869 — запатентована первая вафельница.

1904 — в России отменены телесные наказания.

1937 — советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы — с высоты 11037 м.

1949 — вступил в силу подписанный в апреле договор об образовании НАТО.

1968 — Франция провела первые испытания термоядерного оружия.

1995 — вышла операционная система Windows 95.

2001 — после остановки обоих двигателей самолёт Airbus A330 совершил самое длительное планирование среди реактивных самолетов.

2006 — Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет.