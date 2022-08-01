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Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 29 августа

Общество, 18:37 22 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 29 августа. Об этом сообщает Росавиация.

Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

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