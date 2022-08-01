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В Тюменской области стартовало мероприятие "Дорога домой"

Общество, 19:21 22 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятие "Дорога домой" стартовало в Тюменской области. Оно призывает водителей быть осторожнее и чаще отдыхать. Это связано с тем, что перед 1 сентября через Тюменскую область из отпусков возвращаются северяне, и трафик транзитных автомобилей вырос в разы. ГИБДД увеличила число нарядов ДПС на трассах.

Как сообщил начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, основное нарушение водителей на загородных автодорогах - превышение скорости, при этом минимум отдыха и остановок приводят к утомляемости, изменению концентрации, и, как следствие, потере контроля за транспортным средством.

"На кону своя жизнь и других участников дорожного движения, - отметил Андрей Миллер. - Нужно планировать поездки, оценивать свои возможности и возможности транспортного средства, понимать, какое расстояние можно проехать: останавливаться и отдыхать".

Всего на пяти федеральных автодорогах Тюменской области в 2022 году произошло 146 ДТП, 27 человек погибли, 219 ранены.

Мероприятие "Дорога домой" продлится до конца недели, в ГИБДД надеются, что большинство автомобилистов удастся остановить от опасных маневров, неоправданно высоких скоростей и длинных перегонов без отдыха.

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# ГИБДД Тюменской области

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